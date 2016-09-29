صابرين: وافقت أن أكون زوجة ثانية لأن ضرتي أمريكية

القاهرة_عمرو رضا

أكدت النجمة صابرين أنها لا زالت الزوجة الثانية وضرة مصرية لزوجة أولى تحمل الجنسية الأمريكية، مؤكدة أنها وافقت على هذا الوضع بسبب صراحة زوجها وعدم تواجد الزوجة الأولى داخل البلاد، مؤكدة أنه لو كانت الزوجة الأولى مصرية لم تكن لتقبل تحاشياً للغيرة والمشاكل.

كشفت صابرين، خلال حديثها لبرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، على قناة "سي بي سي"، أن احترامها وحبها لزوجها طارق صادق جلال جاء من منطلق وضوحه وصراحته في التعامل مع الأمور، أضافت: طارق قاللي تحبي تكوني زوجة تانية ولا مينفعش.. ولما شوفته بيحترم زوجته الأولى حسيت إنه هيحترمني في يوم من الأيام.

وتابعت: قولتله أنا بحب عمر ابنك أوى ومش عاوزه اللى حصل لابني نور بعد انفصالي عن رجل الأعمال ياسر عبد اللطيف يتكرر تاني، فيا ريت متنفصلش عن مراتك.

كما كشفت صابرين عن اتفاق بينها وبين زوجها بعدم خيانتها، وقالت إنها أبلغته بقبولها اعترافه بأنه يحب سيدة أخرى، ووقتها سيكون بيدها اتخاذ قرار بالبقاء أو الرحيل، مع الاحتفاظ باحترامها ومحبتها له، ولكن إذ مر بتجربة الحب سراً وخانها فلن تغفر له أبدا وسيسقط من نظرها.

يذكر أن الفنانة صابرين تزوجت من رجل الأعمال ياسر عبد اللطيف وأنجبت ابنها نور منه لكنهما انفصلا بسبب ارتدائها للحجاب، وبعد انفصالها بفترة تزوجت من طارق صادق جلال وأنجبا 3 أبناء هم يوسف وعلي وعمر، ومازالت تعيش معه حتى الآن.

وتحدثت صابرين بصراحة عن أزمة حجابها مؤكدة أنها فنانة ملتزمة وليست محجبة، وأن اتقانها للعمل الفني له الأولوية على أى شيء آخر.