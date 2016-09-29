أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

صابرين: وافقت أن أكون زوجة ثانية لأن ضرتي أمريكية

Google+ Print

الخميس 29-09-2016 15:52

القاهرة_عمرو رضا

أكدت النجمة صابرين أنها لا زالت الزوجة الثانية وضرة مصرية لزوجة أولى تحمل الجنسية الأمريكية، مؤكدة أنها وافقت على هذا الوضع بسبب صراحة زوجها وعدم تواجد الزوجة الأولى داخل البلاد، مؤكدة أنه لو كانت الزوجة الأولى مصرية لم تكن لتقبل تحاشياً للغيرة والمشاكل.
كشفت صابرين، خلال حديثها لبرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، على قناة "سي بي سي"، أن احترامها وحبها لزوجها طارق صادق جلال جاء من منطلق وضوحه وصراحته في التعامل مع الأمور، أضافت: طارق قاللي تحبي تكوني زوجة تانية ولا مينفعش.. ولما شوفته بيحترم زوجته الأولى حسيت إنه هيحترمني في يوم من الأيام.
وتابعت: قولتله أنا بحب عمر ابنك أوى ومش عاوزه اللى حصل لابني نور بعد انفصالي عن رجل الأعمال ياسر عبد اللطيف يتكرر تاني، فيا ريت متنفصلش عن مراتك.
كما كشفت صابرين عن اتفاق بينها وبين زوجها بعدم خيانتها، وقالت إنها أبلغته بقبولها اعترافه بأنه يحب سيدة أخرى، ووقتها سيكون بيدها اتخاذ قرار بالبقاء أو الرحيل، مع الاحتفاظ باحترامها ومحبتها له، ولكن إذ مر بتجربة الحب سراً وخانها فلن تغفر له أبدا وسيسقط من نظرها.
يذكر أن الفنانة صابرين تزوجت من رجل الأعمال ياسر عبد اللطيف وأنجبت ابنها نور منه لكنهما انفصلا بسبب ارتدائها للحجاب، وبعد انفصالها بفترة تزوجت من طارق صادق جلال وأنجبا 3 أبناء هم يوسف وعلي وعمر، ومازالت تعيش معه حتى الآن.
وتحدثت صابرين بصراحة عن أزمة حجابها مؤكدة أنها فنانة ملتزمة وليست محجبة، وأن اتقانها للعمل الفني له الأولوية على أى شيء آخر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي