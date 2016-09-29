الصورة الأولى لابنة نيكول سابا ويوسف الخال تحدث بلبلة

بيروت_ سيدتي نت

نشرت الفنانة نيكول سابا بالإمس وبطريقة مفاجئة صورة لابنتها "نيكول الصغيرة"، وما لبثت أن حذفتها، مما يؤكد أن النشر تم عن طريق الخطأ، خصوصاً أنه يعرف عنها حرصها على إبقاء ابنتها بعيدة عن الأضواء والكاميرات، والأكثر تشدداً منها في هذا الرأي هو زوجها الفنان يوسف الخال.

وبرغم من من حذف نيكول لصورة ابنتها، الا أنه تم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، وأثارت ضجة كبيرة حولها.

فبعض المغردين أكدوا أنها ليست ابنة نيكول سابا، بينما أكد مغردون آخرون أنها ابنتها بدليل الشبه الكبير بينها وبين والدتها ووالدها، في حين انتقد آخرون ظهور ابنة نيكول سابا في أوّل صورة لها وهي تمدّ لسانها وكان من الأفضل أن تكون إطلالاتها الأولى بصورة مختلفة، كما أبدى آخرون إعجابهم بالصورة ووجدوا أنّها عفويّة وطبيعيّة، هذا عدا الإنقسام في الآراء بين مغرّدين رأوا أنّها تشبه والدها وآل الخال وآخرين وجدوا أنّها نسخة عن والدتها.

يشار الى أن نيكول سابا ويوسف الخال، لهما ابنة واحدة اسمها "نيكول" وقد احتفلا في شهر آب\أغسطس الماضي ببلوغها عامها الثالث.

من ناحية أخرى، تطل نيكول سابا في رمضان المقبل، في مسلسل "مذكرات عشيقة سابقة" وهو عمل عربي مشترك ويعد التجربة التمثيلية الاولى لها في هذا النوع من الدراما، كما تشارك ايضاً في المسلسل المصري "أولاد تسعة" الى جانب الممثل خالد سليم.