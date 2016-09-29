بالصور.. توم هانكس يقتحم جلسة تصوير عروسين

خلال ممارسته رياضة الركض في حديقة سنترال بارك بولاية نيويورك، صادف النجم العالمي توم هانكس Tom Hanks عروسين خلال جلسة تصوير الزفاف الخاصة بهما، قبل بدء مراسم الحفل، فاقترب منهما وخلع نظارته الشمسية، مقدماً لهما التهاني.

وفي لفتة متواضعة وطريفة منه، التقط الممثل الشهير صورة سيلفي مع العروسين، وقبّل يد العروس، ورفض دعوتهما لحضور حفل الاستقبال، مقترحاً إعلان الزواج إذا احتاج الأمر، على سبيل المزاح.

وبعد دقائق، نشر توم هانكس الصورة عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي كافة، فحازت على اكثر من 67 الألف "like"، وعلق عليها حوالى 33 ألف متابع.

وقال المصور Meg Miller، إن اللفتة التي قام بها ممثل عالمي بحجم هانكس، أدخلت الفرحة إلى قلب العروسين، وهو ما ظهر بشكل واضح عليهما.

يشار الى ان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أوقف موكبه الأسبوع الماضي بعد رؤية سيارة زفاف، ونزل ليبارك للعريس وزوجته الزواج، قبل أن يُقدّم للعريس هدية خاصّة.

ووفقاً لصحيفة "حرييت" التركية، فإنّ رئيس الوزراء كان متوجّهاً لمنطقة تشيكماكوي في مدينة إسطنبول لحضور حفل زفاف ابنة أخيه قبل أن يوقف موكبه ويطلب من حراسه الانتظار، دون أن يعرف فريق الحماية ما يحدث.