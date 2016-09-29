فرح يوسف تخوض تجربة الديو للمرة الأولى

تستعد الفنانة فرح يوسف لخوض تجربة غناء «الديو» للمرة الأولى، عبر أغنية جديدة تحمل عنوان «تاني تاني»، ستؤديها إلى جانب الفنان الجزائري الشاب عباس وD.J يوسف. «تاني تاني» من كلمات نغم فرح وأحمد حمادي، وتوزيع: DJ Youcef - Teetof - Rachid Mohamed Ali - TarikHjili وهي من إنتاج شركة yeinfarance. الأغنية الجديدة تحمل طابعاً شبابياً مرحاً، وهي عبارةعن مزيج شرقي وغربي تعمل عليها فرح من ضمن مشروع (keep connected) الذي أسسه D.J يوسف، بإطار يجمع الثقافات السورية والجزائرية والمغربية. فرح أعلنت في بيان صحفي عن نيتها تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب بعد إطلاقها منفردة، لكن لم يقع اختيارها بعد على المخرج أو مكان التصوير.