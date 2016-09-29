هل سيعيد المسلسل التركي "أبي وعائلته" النجومية لبطله بولنت اينال؟

بدأ الجمهور التركي من مساء 19 أيلول في متابعة الحلقة الأولى من المسلسل التركي الدرامي الإجتماعي العائلي الجديد "أبي وعائلته" بطولة الممثل التركي بولنت اينال الشهير بيحيى بطل "سنوات الضياع"، وعائشة بنغول الشهيرة بجميلة بطلة "على مر الزمان" في أول أعمالها بعد ولادتها طفلتيها التوأمين إيلين وليلى، وجيداء دوفنجي الشهيرة برفيف في "نساء حائرات".

وتوقع الألاف من محبي النجم والعديد من النقاد الأتراك نجاحه في مسلسله الجديد لأنه مسلسل عائلي الطابع، والمشاهدون الأتراك يعشقون المسلسلات العائلية الكلاسيكية، وهو أحد أهم أسباب نجاح مسلسل "على مر الزمان" للبطلة عائشة بنغول ذاتها.

وتدور أحداث مسلسل "أبي وعائلته" حول كمال رجل الأعمال الوسيم الثري (بولنت اينال) الذي يعيش مع زوجته وأبنائه بسعادة واستقرار في اسطنبول، وفجأة تظهر عائلته القديمة التي أجبر على تجاهلها لسنوات، وعاش بعيداً عنها سنوات طويلة، وبدأت معاناته بصراع العائلتين عليه، بعد انكشاف سر حياته المزدوجة ، وإخفائه سر وجود عائلة أولى له في حياته لم يكشف عنها لعائلته الثانية.

ويشتد الصراع بين عائلته الأولى في (أضنة) التي خلفها وراءه مجبراً بعد أن أحب امرأته الأولى في عنفوان الشباب، وأجبرته ظروفه على الإنفصال عنها، وعائلته الحالية في اسطنبول، وامتد الصراع إلى أبنائه في تطورات صادمة ومخيفة لا يمكن توقع نتائجها من الأب والمرأتين في حياته، فلمن قلبه سينتصر لحبه الأول أم لزوجته الحالية؟

نص عائلي قوي، يترقبه المشاهدون متمنين له النجاح بعد أن أخفق بولنت اينال في مسلسلاته الأخيرة فلم تتصدر المركز الأول في الرايتنغ على غرار مسلسله الأشهر والأكثر رومانسية "سنوات الضياع" مع توبا بويوكستون الذي كان أول بطولاتها الدرامية.

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