السيسي يدعو للانتهاء من عقود إنشاء محطة الضبعة النووية للبدء في تنفيذ المشروع

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور سيرجى كريينكو المدير العام لشركة “روس أتوم” الروسية التي ستتولى بناء محطة الضبعة للطاقة النووية، بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعمرو الجارحي وزير المالية، وعدد من مسئولي الشركة الروسية، بالإضافة إلى سفير روسيا في القاهرة.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشاد بتنامي العلاقات المصرية الروسية خلال الفترة الماضية، وما يشهده التعاون الثنائي من تطور في مختلف المجالات.

كما أعرب عن أهمية الانتهاء من عقود إنشاء المحطة حتى يتسنى البدء في تنفيذ المشروع.

وذكر السفير علاء يوسف أن اللقاء شهد مناقشة الجوانب الفنية والمالية النهائية للعقود التي سيتم توقيعها مع شركة “روس أتوم” لإنشاء محطة الطاقة النووية في الضبعة، وذلك في إطار حرص مصر على التوصل لأفضل الشروط لإنشاء محطة للطاقة النووية للأغراض السلمية.

أ ش أ