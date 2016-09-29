عطور ELIE SAAB الجديدة La Collection des Cuirs

تتخذ مجموعة عطور ELIE SAAB الجديدةLa Collection des Essences من الروعة والنعومة عنواناً لها، فتنقل تقنيات هذا الفنان المبدع من تصميم الأزياء الراقية إلى عالم العطور.

ونظراً إلى كون الجلد من أرقى المواد التي يستخدمها إيلي صعب في تصاميمه، فقد استوحى منه الإصدار الثاني من هذه المجموعة العطرية الفاخرة:

La Collection des Cuirs

تحملنا هذه المجموعة إلى زمن الماضي الجميل، إذ يستلهم صانع العطور تحفته الفنية الجديدة من الجلد الروسي الشهير، الذي استوحى منه أبرز صانعي العطور إبداعاتهم في عصر النهضة الأوروبية. وقد لقيت تلك العطور إقبالاً شديداً في فترة رواج موسيقى الجاز وأفول نجم فرق الباليه الروسية.

واليوم، يجدّد ELIE SAAB عهده بالنقاء والرقة ورهافة الإحساس، فيقدّم المجموعة الأولى من العطور الراقية المستوحاة بكاملها من الجلد.

اختار صانع العطور فرانسيس كركدجيان إبراز أغنى نفحات الجلد الروسي وأكثرها تألقاً من خلال تشكيلة من الروائح الطبيعية.

وهكذا، تختصر نفحة فانيلا بوربون، وأزهار اليلانغ يلانغ، ونبتة الباتشولي الملكية جوهر عطور CUIR BOURBON وCUIR YLANG وCUIR PATCHOULI، في تجسيد مبدع لأنواع الجلد المخملي، والنافر، والمعرّق.

ثلاثة عطور مختلفة تمثّل تدرّجات الجلد...

عطر CUIR BOURBON، رقيق، مخملي، جذاب

يزخر هذا العطر بعبق الفانيلا المخملي الرقيق ونفحات المسك الدافئة. وتفاجئك رائحة الكاكاو بشبهها برائحة الجلد، مع نفحات الزعفران الغنية.

عطر CUIR YLANG، مشعّ، نفّاذ، آسِر

يجمع هذا العطر ما بين نعومة الجلد النافر وخلاصة أزهار اليلانغ يلانغ الصافية، في مزيج يعكس جمال الرائحتَين. وتكشف خلاصة هذه الأزهار الاستوائية المشعّة العبقة، نفحات الجلد الآسرة في العطر. في لعبة الضوء والظل هذه، تبرز رائحة البخور النفاذة، يتخللها عبير البتولا الدخاني.

عطر CUIR PATCHOULI، جريء، أصيل، قوي

تدهشك خلاصة نبتة الباتشولي في هذا العطر بملامحها المتعددة. فنفحاتها العلوية جلدية نضرة، يزيد من تألقها عبير البرغموت ورائحة ورق القرفة، التي تفوق عيدان القرفة حلاوة وغنى. ويمتاز عطر CUIR PATCHOULI برائحته العنبرية الرقيقة، المنبعثة من زهرة القرّيضة والكمون؛ فيما تطبع نبتة الباتشولي العطر بأريجها النفاذ، مانحة إياه من قوّتها وجرأتها.

... ومعزّز العطر CUIR ABSOLU لمزيد من التناغم بين الروائح

تستعيد La Collection des Cuirsتناغم الروائح في عطر Cuir de Russie الشهير على أفضل وجه، مراعية في الوقت نفسه التقاليد الشرق أوسطية في التعطر بمزيج من الزيوت الأساسية، والبخور، والعطور الفاخرة، فتقدّم بصمتها العطرية الجديدة: معزّز العطر CUIR ABSOLU.

تتألف هذه الخلطة الغنية من أنواع نادرة من الراتينج، مثل القرّيضة والاصطرك، بالإضافة إلى خلاصة أخشاب مقطّرة مثل العرعر والبتولا. وتضفي روائح فانيلا بوربون، والباتشولي، واليلانغ يلانغ غنى ودفئاً على هذه اللوحة الأنيقة. يمكن وضع معزّز العطر CUIR ABSOLU بمفرده على البشرة، أو مع عطور CUIR BOURBON، وCUIR YLANG، وCUIR PATCHOULI، لتعزيز أثرها العطري ومنحها طابعاً خاصاً.

فخامة مطعّمة باللونَين الأسود والذهبي

اكتست قارورة La Collection des Cuirs باللون الأسود الداكن، فيما يمنحها الغطاء والاسم الذهبيان بريقاً يعكس فخامة العطر. أمّا معزّز العطر، فهو مرآة للعطور الثلاثة في هذه المجموعة، ولذلك جاءت قارورته ذهبية باسم وغطاء أسودَين. تم تغليف هذه القارورة الفخمة بالمخمل الناعم الملمس مثل فساتين إيلي صعب، وهي تأتي في علبة أنيقة مطعّمة بالجلد.