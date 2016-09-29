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تعليم الإسماعيلية: مدرسة السويدات الابتدائية تحتاج صيانة.. ولا تمثل خطورة

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تعليم الإسماعيلية: مدرسة السويدات الابتدائية تحتاج صيانة.. ولا تمثل خطورة تعليم الإسماعيلية: مدرسة السويدات الابتدائية تحتاج صيانة.. ولا تمثل خطورة

>الإسماعيلية – جمال حراجى

أكد الدكتور السيد عبد الحليم، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنه زار مدرسة السويدات الابتدائية، على رأس لجنة من مديرية التربية والتعليم، وأخرى برئاسة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، للوقوف على حقيقية ما تردد حول انهيار أجزاء من بعض أسقف حوائط المدرسة، بحضور النائب سامى هاشم.

 

وكشف "عبد الحليم" أن التقرير أكد أنه بمعاينة عناصر المدرسة المعمارية الإنشائية تلاحظ سلامة الحالة الإنشائية وعدم وجود أى خطورة من استخدامها، مع قيام هيئة الأبنية التعليمية بعمل صيانة للمدرسة لتلافى بعض الملاحظات، وهى ضعف بياض مونة التخشينة للأسقف والحوائط فى بعض أجزاء المدرسة، مع تغيير مواسير صرف المطر الزهر إلى البلاستيك والتشطيبات الأخرى، إلى جانب بعض الصيانة التخصصية للأعمدة بعد الكشف عليها، مؤكدا أنها لا تمثل خطورة على حياة طلاب المدرسة.

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صورة من تقرير المعاينة اليوم

 

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الدكتور السيد عبد العال وكيل مديرية التعليم بالاسماعيلية

 

 


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