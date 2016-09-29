بالصور..اجتماع اللجنة التنسيقية بسوهاج لبحث احتفالات أعياد أكتوبر المجيدة

عقد المحاسب كمال شلبي السكرتير العام لمحافظة سوهاج، اجتماعًا بحضور عدد من رؤساء المدن والأحياء ووكلاء الوزارات، وذلك لبحث استعداد المحافظة باحتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد.

وأوضح محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم، بأن المديرية اتخذت الاستعدادات اللازمة باحتفالات أكتوبر المجيدة، حيث سيتم القاء كلمة في الطابور الصباحي عن الإنجازات، وما تحقق من نصر أكتوبر المجيد، كما سيتم إقامة احتفالات مدرسية وعروض مسرحية بجميع مدارس المحافظة، حتى يتعرف الطلاب على ما حققه هذا النصر العظيم، مما أعاد لمصر كرامتها.

وأضاف كمال أبو ضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن جميع الإدارات ومراكز الشباب استعدت ببرنامج يضم عدد من المسابقات الرياضية والمعارض الفنية، والندوات الثقافية والتي سيتم عملها طوال شهر أكتوبر للاحتفال بذكرى انتصارات 1973.

وأوضح الأستاذ خالد إسماعيل، مدير عام قصر الثقافة، أنه سيتم إقامة معرض فنون تشكيلية، وسيتم تقديم عروض فنية لفرق الموسيقى العربية، حيث ستقدم أغاني وطنية خاصة بنصر أكتوبر وعرض فقرات للفنون الشعبية.