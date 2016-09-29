بالصور..بدء فعاليات الحملة القومية للكشف المبكر عن مرض روماتيزم القلب بسوهاج‎

بدأت فعاليات الحملة القومية للكشف المبكر عن مرض روماتيزم القلب، لطلاب المدارس والمناطق العشوائية، صباح اليوم، حيث قام كمال شلبي السكرتير العام لمحافظة سوهاج، و الاستاذ محمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور يسري بيومي، وكيل وزارة الصحة، بتفقد بدء الحملة بمدرسة البطل علي عثمان الابتدائية المشتركة.

وصرح السكرتير العام، أن هذه الحملة تهدف إلى الكشف المبكر عن مرض روماتيزم القلب، من سن 5 إلى 15 عام، أي من سن الروضة حتى السادس الابتدائي، وذلك تجنبًا لاكتشاف الحالة متأخرًا، حيث أن أول كشف طبي يكون عند دخول الطلاب للجامعة، وأضاف بأن الحملة مستمرة لمدة 45 يوم بجميع مدارس المحافظة بالمدن والقرى.

وقد أوضح وكيل وزارة الصحة، أنه سيتم فحص عدد 10 طلاب يوميًا كعينة عشوائية، وبعد فحص النتائج سيتم تحديد مدى خطورة الموقف، وإذا تطلب الأمر سيتم مد فترة الحملة، ويتم الكشف بالمدارس بالعيادات الصحية وباستخدام جهاز الأشعة التليفزيونة، على القلب لتشخيص الحالة الغير مكتشفة في هذه الأعمار السنية.

ويشارك في الحملة، استشاريين أمراض قلب وأطفال وباطنة، وتتم عملية الفحص بالمجان بجانب الأشعات، ويتم عمل كروت متابعة للحالات المرضية المكتشفة، وتم عمل خطة علاج مناسبة لكل حالة.

وأضاف بيومي، بأن الأعراض تبدأ ظهورها على الطلاب عند الإصابة بإلتهاب اللوزتين، وبالتالي تؤثر إفرازاتها على صمام القلب مما يؤدي إلى التعرض للإصابة بروماتيزم القلب.



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