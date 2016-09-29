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بالصور .. محافظ قنا يستقبل مطران الكنيسة الكاثوليكية بطيبة

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

مراسل«ONA»:

استقبل عبدالحميد الهجان محافظ قنا، اليوم الخميس، الأنبا عمانوئيل مطران كنيسة طيبة للأقباط الكاثوليك والأب إيليا إسكندر وكيل عام المطرانية والأب فرنسيس شعبيط راعي كنيسة حجازة والأب راغب مرزوق راعي كنيسة قنا والأخت فيرونيكا نجيب مديرة مدرسة الراهبات الفرانسيسكانيات بقنا، بديوان عام المحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد وعودة نيافته من الخارج.

وأكد أعضاء الوفد في تهنئتهم للمحافظ أن المصريين يتطلعون معا إلى مستقبل أفضل لمصر يسوده التقدم والرخاء بفضل دعم وتعاون أبنائها المخلصين داعين الله أن يحفظ ويحميها من كيد الحاقدين والكارهين.

وأعرب “الهجان” عن سعادته بهذه التهنئة والتي تؤكد سلامة وقوة النسيج الوطني المصري لافتا إلى أن تبادل التهاني والزيارات بين عنصري الأمة المصرية يؤكد أن المصريين تجمعهم روح المودة والمحبة والرحمة والسلام معبرا عن مشاعر التقدير لهذه الزيارة التي تدل على قوة الترابط بين نسيجي الأمة مسلمين ومسيحيين وتضامنهم في جميع المناسبات المشتركة داعيًا الله عز وجل أن يعيد مثل هذه الأيام الطيبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

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