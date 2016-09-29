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بلينكن: أمريكا تبحث خيارات “جديدة” بشأن سوريا

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بلينكن: أمريكا تبحث خيارات “جديدة” بشأن سوريا بلينكن: أمريكا تبحث خيارات “جديدة” بشأن سوريا

نائب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

قال أنتوني بلينكن نائب وزير الخارجية الأمريكي يوم الخميس إن وكالات الأمن القومي الأمريكية تبحث خيارات بشأن سوريا بعضها خيارات جديدة في محاولة لإنهاء الحرب الأهلية السورية.

جاءت تصريحات بلينكن ردا على سؤال بشأن “الخطة البديلة” للولايات المتحدة بعد انهيار الدبلوماسية فيما يبدو.

وبحسب رويترز قال بلينكن للمشرعين “الرئيس (الأمريكي باراك أوباما) طلب من جميع الوكالات طرح خيارات بعضها مألوف وبعضها جديد نعكف على مراجعتها بنشاط شديد.”

وأضاف “عندما يتسنى لنا بحثها في الأيام القادمة ستتاح لنا الفرصة للعودة والحديث عنها بالتفصيل.”

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