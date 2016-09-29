ضبط تشكيل عصابي لإجبار المواطنين علي توقيع إيصالات أمانة ببني سويف‎

نجحت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، اليوم الخميس، في القبض علي تشكيل عصابي مكون 5 أشخاص، تتزعمة سيدة للقيام بأستدراج المواطنين، وإيهامهم بالعمل داخل منزل، وإجبارهم على توقيع إيصالات أمانة تحت تهديد السلاح.

وتلقي اللواء محمد الخليصى مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء خلف حسين مدير البحث الجنائي، يفيد بقيام تشكيل عصابي تتزعمة سيدة مكون من 5 أفرد وهم، ورشا عادل نجيب، 31 عام، ربه منزل، ورمضان عادل سيد، 31 سنة، عاطل، وأنور عبد السيد أنور، و22 عام، عاطل، وعماد سيد حامد، و20 سنة، وعاطل، لقيامهم بإقتياد المواطنين لمنزل الأولي بمنطقة بياض العرب مركز بني سويف، بداعي العمل وإجبارهم علي توقيع إيصالات أمانة علي بياض، تحت تهديد السلاح والحصول على متعلقاتهم.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شركة بني سويف، قادها الرائد أحمد عبداللطيف، وتمكنت من ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الجرائم، تحرر محضر بالواقعة وإحيل المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.