رئيس هيئة الطرق لمحافظ الأقصر: إنتهاء العمل بكوبرى الكباش .. أكتوبر المقبل

مراسل«ONA»:

أعلن اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى، اليوم الخميس، عن قرب انتهاء العمل بالكوبرى الثانى لطريق الاحتفالات الفرعونى “الكباش”، تمهيداً لافتتاحه خلال فترة وجيزة، لافتاً إلى انتهاء الأعمال الإنشائية بالكوبرى نهاية شهر أكتوبر المقبل.

جاء ذلك خلال جولة محمد بدر محافظ الأقصر برفقة رئيس هيئة الطرق والكبارى لتفقد الأعمال النهائية للكوبرى، والذى يعد أحد أهم المحاور الجديدة التى تساهم فى تحقيق سيولة مرورية، فضلا عن كشف معالم الطريق الأثرى، وتابعا مراحل الأعمال النهائية وتركيب الأجزاء المعدنية للكوبرى.

وأكد المهندس هانى كمال والقائمون على المشروع انتهاء مراحل تنفيذ المشروع بعد وضع الأساسات وصب الخوازيق وإزالة بعض الكابلات، وتركيب الجسم المعدنى للكوبرى بعرض 25 مترا وطول 80 مترا، لافتاً إلى أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ الكوبرى وإنارته وتزيينه بتصميمات حديثة من أعمدة ديكورية.

وأشار القائمون على المشروع إلى أنه تمت إزالة بعض المعوقات مثل كابلات الكهرباء والاتصالات وتحويل خطوط المياه والصرف وتوصيل الغاز الطبيعى، والتنسيق مع الآثار للحفاظ على الطريق كل ذلك ساهم فى عدم إنهاء أعمال الكوبرى فى الموعد المحدد له، مؤكدين أنه تم التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية لإزالة كافة المعوقات، وإنهاء العمل بالكوبرى فى أسرع وقت بنفس عناصر الجودة والكفاءة التى تمت فى مشروع إنشاء الكوبرى الأول.

وعلى هامش جولة المحافظ مع رئيس هيئة الطرق والكبارى، تم عقد اجتماع نوقش خلاله خطة المحافظة لتطوير الطرق وانشاء محاور جديدة، وكذلك مشروعات رصف وتطوير الطرق وإنشاء طرق أخرى جديدة، وإنهاء العمل بطريق السوفوتيل الذى يتم إنشاؤه بطول 8كم بغرض تسهيل الوصول من مطار الأقصر الدولى إلى داخل مدينة الأقصر.

كما استعرض محافظ الأقصر، مع رئيس هيئة الطرق والكبارى بمقر المشروع، ملف الطرق بالمحافظة، وأبرزها أعمال توسعة مدخل الطريق الصحراوى الغربى من ناحية القرنة لخدمة المسارات السياحية، وتطوير المراسى السياحية، والمعابر غير القانونية على شريط السكة الحديد البالغ عدد 29 معبرا، والمشاكل التى تواجه قطاع الطرق بالمحافظة، وأبرزها الطريقين الصحراوى الغربى والشرقى، وإضاءة الطريق الصحراوى الغربى ومده بالخدمات.