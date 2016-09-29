ملك الأردن يندد بجريمة قتل الكاتب ناهض حتر

قدم ملك الأردن عبدالله الثانى الخميس التعزية لعائلة الكاتب ناهض حتر الذى اغتيل الأحد فى عمان وندد بهذه "الجريمة البشعة"، بحسب بيان للديوان الملكى.

وهذا أول رد فعل علنى للملك الذى أكد "إدانته الشديدة لهذه الجريمة البشعة والغريبة على شعبنا الأردنى الأصيل وثقافتنا"، وفقا للمصدر. كما أكد رفض الجميع فى الأردن "للعمل الإجرامى الجبان" الذى استهدف حتر.

ونقل البيان عن الملك قوله إن "هذا الوطن نشأ بروح الأسرة الواحدة المتعاضدة المتماسكة بين الجميع، مسلمين ومسيحيين، البعيدين كل البعد عن التطرف والعنف والتعصب الأعمى".

وشيع الآلاف فى بلدة الفحيص، شمال غرب عمان الأربعاء، جثمان حتر الذى قتله مسلح عندما كان يهم بدخول قصر العدل لحضور جلسة محاكمته بسبب رسم كاريكاتورى اعتبر أنه "يمس الذات الآلهية". وقال مصدر من عائلة حتر، إن الملك تعهد أمام أشقاء حتر ملاحقة ومحاكمة أولئك الذين حرضوا على قتل الكاتب.

ورافق الملك رئيس الوزراء هانى الملقى الذى ردد المشيعون أمس هتافات ضده.

وكانت عائلة حتر اتهمت رئيس الوزراء ووزير الداخلية سلامة حماد بالتقصير فى توفير الحماية لحتر الذى كان قد تلقى عشرات التهديدات بالقتل وطلب الحماية.

وكان حتر الكاتب اليسارى المسيحى (56 عاما) نشر رسما كاريكاتوريا، لم يرسمه، على صفحته على فيسبوك بعنوان "رب الدواعش" ما اثار جدلا واستياء على مواقع التواصل الاجتماعى.

لكن حتر حذف المنشور من صفحته بعد أن اكد أن الرسم "يسخر من الإرهابيين وتصورهم للرب والجنة، ولا يمس الذات الإلهية من قريب أو بعيد، بل هو تنزيه لمفهوم الألوهة عما يروجه الإرهابيون".

وقبض على القاتل ووجه له مدعى عام محكمة الجنايات الكبرى الاحد تهم "القيام بعمل إرهابى ادى إلى موت إنسان، والقتل العمد مع سبق الإصرار، وحمل وحيازة سلاح نارى دون ترخيص".