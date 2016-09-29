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حادث لطائرة رونالدو في برشلونة

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حادث لطائرة رونالدو في برشلونة حادث لطائرة رونالدو في برشلونة

نورهان فايد

تعرضت طائرة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد الإسباني، لحادث في مطار برشلونة خلال هبوطها.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، المقربة من فريق ريال المدريد، أن الطائرة تعرضت الإثنين الماضي، لحادث عندما انشقت عجلات الهبوط، مما أدى لخروج الطائرة عن المدرج دون أن يتسبب هذا الحادث في وقوع إصابات.

وأضافت الصحيفة، أن رونالدو لم يكن على متن الطائرة وقت الحادث، حيث كان يتواجد في ألمانيا استعدادا لمواجهة بوروسيا دورتموند، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال اوروبا والتى انتهت بالتعادل الإيجابي 2 - 2 .

وأشارت الصحفية إلي أن طائرة رونالدو، كانت مستأجرة من أحد رجال الأعمال وقت الحادث.

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