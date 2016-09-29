تحطم طائرة كريستيانو رونالدو في مطار ببرشلونة

قالت صحيفة صحيفة “ميرور” البريطانية، اليوم الخميس، إن الطائرة الخاصة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد تحطمت في مطار إيل برات بمدينة برشلونة.

وأضافت مصادر مقربة من اللاعب أن “الطائرة تكون عادة مستأجرة من قبل الشركات، وأثناء التحطم كانت مستأجرة لأحد رجال الأعمال”، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

وأضافت أن نجم ريال مدريد الإسباني وعائلته وأصدقاؤه لم يكونوا على متن الطائرة.

وأوضحت المصادر أن النيران اندلعت في الطائرة، أثناء هبوطها على المدرج، مشيرة إلى أن الحادث لم يخلف خسائر كبيرة.

يذكر أن طائرة أفضل لاعب في أوروبا هي من نوع “غولف ستريم G200″، ويبلغ سعرها 15 مليون جنيه إسترليني.