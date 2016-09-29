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اقتصادي تونسي: تثبيت سعر الفائدة لا يخدم الاقتصاد ويؤدي إلى إهدار رأس المال

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اقتصادي تونسي: تثبيت سعر الفائدة لا يخدم الاقتصاد ويؤدي إلى إهدار رأس المال اقتصادي تونسي: تثبيت سعر الفائدة لا يخدم الاقتصاد ويؤدي إلى إهدار رأس المال

المحلل الاقتصادي التونسي، عز الدين سعيدان

قال المحلل الاقتصادي التونسي، عز الدين سعيدان، إن قرار إبقاء البنك المركزي التونسي على سعر الفائدة دون أي تغيير، ليس المرة الأولى، مضيفًا أن قرار الإبقاء لا يخدم الاقتصاد بل يُؤدي إلى إهدار رأس المال.

وأوضح سعيدان، خلال لقائه ببرنامج “السوق”، المذاع عبر فضائية “الغد” ، مع الإعلامي حسن فودة، أن تثبيت نسبة الفائدة لا يخدم الاقتصاد التوسي، معللا بأن سعر الفائدة الحقيقي سلبي منذ فترة طويلة.

وحول أهمية تثبيت سعر الفائدة بالنسبة للاستثمار، رأى سعيدان، أن الاستثمار لا يستجيب إلى سعر فائدة، بل يتطلب الاستقرار والرؤية الواضحة والأمن ومقاومة الإرهاب، لافتاً إلى أنه هناك مطالبات ملحة في تغيير السياسة النقدية في تونس.

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