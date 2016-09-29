حبس متهمين جديدين من المتورطين فى غرق «مركب رشيد» لمدة 4 أيام

مراسل«ONA»:

قرر المستشار على حسن، رئيس نيابة شمال دمنهور، بإشراف المستشار عبد العزيز عليوة المحامى العام لنيابات شمال دمنهور، حبس اثنين من المتورطين فى غرق مركب رشيد، وهما “على محمد صابر أحمد حسن” 41 سنة صياد ومقيم بالمطرية فى محافظة الدقهلية، و”صلاح إبراهيم محمد”، 42 سنة صياد ومقيم بالدقهلية، 4 أيام على ذمة التحقيقات .

وكان اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، قد صرح بأن فريقا من ضباط مباحث الأموال العامة، برئاسة العقيد أحمد البنا رئيس القسم وبإشراف اللواء محمد خريصة مدير المباحث، تمكنوا من ضبط اثنين من المتورطين فى غرق مركب رشيد، هما كل من “على محمد صابر أحمد حسن” 41 سنة صياد ومقيم بالمطرية فى محافظة الدقهلية، و”صلاح إبراهيم محمد” 42 سنة صياد ومقيم بالدقهلية .

ليصبح إجمالى المتهمين الجدد فى واقعة مركب رشيد 18 فردا بخلاف 4 طاقم المركب وسيدة ونجلها الذين تم تجديد حبسهم 15 يوما، ليصبح أعداد المتهمين المتورطين فى حادث غرق مركب رشيد 24 متهماً حتى الآن.

وكشف مدير أمن البحيرة عن مفاجأة أخرى أن المركب تدعى “الرزق بإذن الله”، وتم بيعها بمليون و400 ألف جنيه داخل مياه البحر المتوسط.