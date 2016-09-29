شيفتشينكو يختار أفضل 11 لاعبا في التاريخ.. روني في المقدمة

يقود واين روني هجوم فريق أحلام أندريه شيفتشينكو النجم الأوكراني وأحد أيقونات نادي ميلان والكالتشيو.

شيفا اختار في عيد ميلاده الـ40 أفضل 11 لاعبا شاهدهم في حياته، وجاء في اختياراته العديد من المفاجآت.

وينقل FilGoal.com اختيارات شيفا التي أبرزتها شبكة FourFourtwo:

1) بوفون

اختار شيفتشينكو الفائز بجائزة البالون دور في 2004 حارس مرمى يوفنتوس وأيقونة الكرة الإيطالية جيانلويجي بوفون لحماية فريق أحلامه.

وقال شيفا: "لو راجعت عدد التصويبات التي أطلقتها على بوفون، فبالتأكيد سيخرج هو منتصرا. لقد سجلت فيه ركلة جزاء لا أنساها لكنه أمسك بالعديد والعديد من تسديداتي".

وجاءت اختيارات شيفا وتعليقاته على باقي اللاعبين كما يلي:

2) كافو

وصرح شيفتشينكو "كافو مقاتل في الحلبة. انطلاقاته من الدفاع للهجوم مثالية ومنحت الكثير من الأهداف لميلان، كما أن خفة ظله أزالت عنا الضغوط في الكثير من المباريات الصعبة".

3) جون تيري

وعقب شيفا "قائد بالفطرة. يجيد الحكم على الأمور ويعرف كيف يجعل دفاع فريقه قويا، بخلاف تميزه في الكرات الثابتة على المستوى الهجومي".

4) أليساندرو نيستا

وقال شيفا: "لم أجد قارئ للمباريات أفضل من هذا الرجل. نيستا ذكي وسريع ورائع".

5) باولو مالديني

شيفا اختص مالديني بكلمات خاصة، مفصحا "أفضل موهبة تعاملت معها في حياتي. مبدع في الدفاع وقائد وأكثر موهبة كانت تعمل بجد وبإخلاص. باولو لا يوجد له مثيل".

6) ستيفن جيرارد

وقال النجم الذي اعتاد جمهور ميلان على مشاهدته بالقميص رقم 7: "ستيفن نموذج يحتذى به في ليفربول. لا يكف عن الركض ويلعب بقوة أحبها كثيرا".

7) زين الدين زيدان

الساحر، هكذا يؤمن شيفا وهو يتحدث عن زيدان وأفصح الأوكراني المظفر بالدوري الإيطالي وبدوري أبطال أوروبا.

وقال: "تصويبات قوية من قدم ساحرة. من المستحيل أن تتوقع كيف سيتصرف زيدان بالكرة وهذا يجعله الأعظم".

8) ليونيل ميسي

وعقب شيفا "في القرن الـ21 لا يوجد لاعب يستطيع المراوغة مثل ميسي".

9) رونالدو

وتنهد شيفا مفصحا "لو كانت الإصابات قد ابتعدت عن هذه الظاهرة الكروية، لرأينا أضعاف اللقطات الجميلة التي قدمها رونالدو مع ميلان وإنتر وبرشلونة وريال مدريد ومنتخب البرازيل".

10) كاكا

وابتسم شيفا قائلا: "من دواعي سروري اللعب مع كاكا. تمريرات هذا الرجل كانت سببا في صناعة اسم شيفا الذي يعرفه الجميع. مايسترو مبدع".

11) واين روني

وشدد شيفا "لا يوجد لاعب يركض مثله في كافة أرجاء الملعب بتلك الفاعلية. أي مدرب في العالم يحب أن يكون روني في فريقه".

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البدلاء:

بتر تشك – كارليس بويول – مايكل بالاك – فرانك لامبارد – أندريا بيرلو – ريان جيجز – كريستيانو رونالدو