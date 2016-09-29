ايلاينر منقار العصفور لـ مكياج فخم بالحجاب
الخميس 29-09-2016 14:40
هل ترغبين بـ مكياج فخم يظهر جمال ملامحك العربية؟ هل تبحثين عن إطلالة مغايرة لكلّ إطلالاتك السابقة، تخرجك عن الروتين وتعكس أنوثتك بالحجاب؟هل لديك مناسبة هامة، ولم تحددي أي مكياج ستعتمدين ؟ سيدتي تقترح عليك مكياجاً فخماً بـ ايلاينر منقار العصفور مع أحمر الشفاه الأحمر .
في هذا المكياج تحتاجين إلى :
-احمر شفاه بدرجة أحمر قوية.
-ظلال عيون باللونين البيج والذهبي.
-بودرة خدود بلون بيج يليق بدرجة بشرتك.
-قلم كحل وايلاينر باللون الأسود لتحديد العينين بدقة.
-ماسكرا.
كيفية تطبيق الـ مكياج:
- وزّعي الأساس بتساوٍ على وجهك ورقبتك.
- طبّقي ظلال العيون باللون الذهبي على الزاوية الداخلية للعين، ومن ثم أضيفي البيج الداكن على الزاوية الخارجية.
-طبقي بودرة خدود على خديك بما يتناسب مع شكل الخدود.
-ارسمي عينيك بالكحل الجاف - لتفادي الوقوع في الخطأ - على طريقة منقار العصفور لمنح نظرتك اتّساعاً مميزاً.
-بعدها، ارسمي فوق الكحل بالآيلاينر.
-ارسمي خطاً رفيعاً بالكحل الأسود الجاف تحت عينيك وأعيدي الرسم فوقهما بالآيلاينر .
-طبّقي الماسكرا على رموشك لمزيد من التميّز.
-لا تنسي أحمر الشفاه لإشراقة لافتة.