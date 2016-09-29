ايلاينر منقار العصفور لـ مكياج فخم بالحجاب

هل ترغبين بـ مكياج فخم يظهر جمال ملامحك العربية؟ هل تبحثين عن إطلالة مغايرة لكلّ إطلالاتك السابقة، تخرجك عن الروتين وتعكس أنوثتك بالحجاب؟هل لديك مناسبة هامة، ولم تحددي أي مكياج ستعتمدين ؟ سيدتي تقترح عليك مكياجاً فخماً بـ ايلاينر منقار العصفور مع أحمر الشفاه الأحمر .

في هذا المكياج تحتاجين إلى :

-احمر شفاه بدرجة أحمر قوية.

-ظلال عيون باللونين البيج والذهبي.

-بودرة خدود بلون بيج يليق بدرجة بشرتك.

-قلم كحل وايلاينر باللون الأسود لتحديد العينين بدقة.

-ماسكرا.

كيفية تطبيق الـ مكياج:

- وزّعي الأساس بتساوٍ على وجهك ورقبتك.

- طبّقي ظلال العيون باللون الذهبي على الزاوية الداخلية للعين، ومن ثم أضيفي البيج الداكن على الزاوية الخارجية.

-طبقي بودرة خدود على خديك بما يتناسب مع شكل الخدود.

-ارسمي عينيك بالكحل الجاف - لتفادي الوقوع في الخطأ - على طريقة منقار العصفور لمنح نظرتك اتّساعاً مميزاً.

-بعدها، ارسمي فوق الكحل بالآيلاينر.

-ارسمي خطاً رفيعاً بالكحل الأسود الجاف تحت عينيك وأعيدي الرسم فوقهما بالآيلاينر .

-طبّقي الماسكرا على رموشك لمزيد من التميّز.

-لا تنسي أحمر الشفاه لإشراقة لافتة.