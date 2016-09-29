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رئيس الحكومة الأردنى يطالب وزير النقل بتقديم استقالته لاتهامه بقضية جنائية

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رئيس الحكومة الأردنى يطالب وزير النقل بتقديم استقالته لاتهامه بقضية جنائية رئيس الحكومة الأردنى يطالب وزير النقل بتقديم استقالته لاتهامه بقضية جنائية

>كتب - أحمد جمعة

أكد مصدر أردنى أن رئيس الوزراء هانى الملقى طلب من وزير النقل فى حكومته مالك حداد بتقديم استقالته، وذلك نتيجة حكم قضائى صادر بحقه فى عام 1980، مؤكدا أن تهمته فى القضية جنائية وليست سياسية.

وقال المصدر لوكالة "سرايا" الأردنية إن مطالبة رئيس الوزراء الأردنى لوزير النقل فى حكومته بتقديم الاستقالة لعدم وضع مجلس الوزراء فى حرج سياسى، موضحا أن القرار جاء من منطلق النزاهة والشفافية، علما أن وزير النقل يستطيع الحصول على كتبا حسن سلوك وعدم صدور أحكام ضده بسبب حصوله على عفو فى تلك الفترة، ويجوز له تسلم حقيبته قانونياً ودستوريا لكن استمراره فى تسلم حقيبة النقل فيه تكلفة سياسية يجب الابتعاد عنها.

وكان مرسوم ملكى صدرت اليوم الخميس، بالموافقة على قبول استقالة مالك بولس حداد، وزير النقل، من منصبه اعتبارا من تاريخ 29 سبتمبر الحالى.


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