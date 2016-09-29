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العاهل الأردنى يصدر مرسوما ملكيا بقبول استقالة وزير النقل

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العاهل الأردنى يصدر مرسوما ملكيا بقبول استقالة وزير النقل العاهل الأردنى يصدر مرسوما ملكيا بقبول استقالة وزير النقل

>كتب أحمد جمعة

ذكر الديوان الملكى الأردنى أن الملك عبد الله الثانى أصدر مرسوما ملكيا، اليوم الخميس، بالموافقة على قبول استقالة مالك بولس حداد وزير النقل فى حكومة هانى الملقى، اعتبارا من تاريخ 29 سبتمبر الحالى.

 

وتقدم وزير النقل الأردنى مالك بولس حداد باستقالته من عقب اجتماع عاصف مع هانى الملقى قبيل توجه رئيس الحكومة إلى عزاء الكاتب ناهض حتر.

 

ووفقا لوسائل إعلام أردنية، أخبر رئيس الوزراء الأردنى هانى الملقى الملك عبد الله الثانى بقصة صدور حكم قضائى ضد وزير النقل الأردنى فى حكومته عام 1980، مشيرة إلى أن الملك عبد الله الثانى وجه بقبول استقالة الوزير الجديد.


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