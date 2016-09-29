ضبط 6 من قيادات الإخوان بالبحيرة أثناء تخطيطهم لأعمال عدائية ضد الدولة

نجح قبل قليل، ضباط فرع الأمن الوطنى بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، فى ضبط 6 من قيادات الجماعة الإرهابية خلال لقاء تنظيمى لهم بإيتاى البارود.

كانت وردت معلومات لضباط فرع الأمن الوطنى بالبحيرة، تفيد بعقد اجتماع تنظيمى لقيادات جماعة الإخوان الإرهابية بمركز إيتاى البارود بالبحيرة بمنزل الإخوانى "أكرم إبراهيم عرفات" موظف بالوحدة المحلية بالضهرية، ويقيم بمدينة إيتاى البارود، ويضم كل من القيادى الإخوانى "عمرو محمد عبد الفتاح سليمان" طبيب بيطرى ومقيم كوم حمادة، و"عمر يوسف عمرو يوسف" ومقيم كوم حمادة، و"محمد عبد الرحمن الشيخ" مدرس ومقيم إيتاى البارود، و"محمد أكرم إبراهيم عرفات" ومقيم إيتاى البارود، و"زيدان إبراهيم محمد يونس" موظف بشركة كهرباء البحيرة ومقيم كفر الدوار.

تم تشكيل فريق بحث بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى، برئاسة اللواء محمد خريصة مدير الإدارة، وبإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، وتم ضبط جميع الإرهابيين سالفى الذكر حال عقد الاجتماع التنظيمى بمنزل القيادى الإخوانى "أكرم إبراهيم عرفات" بمدينة إيتاى البارود، وبحوزتهم لاب توب وبعض المنشورات التى تحرض ضد الدولة والتى تستهدف بث الروح التشاؤمية فى أوساط المواطنين فى المرحلة الحالية وإشعال الحرائق وأعمال العنف بالمحافظة، وجارى تحرير محضرا بالواقعة.