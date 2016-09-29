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السيسى يناقش مع مدير "روس أتوم" الروسية الجوانب النهائية لعقود الضبعة

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السيسى يناقش مع مدير "روس أتوم" الروسية الجوانب النهائية لعقود الضبعة السيسى يناقش مع مدير "روس أتوم" الروسية الجوانب النهائية لعقود الضبعة

>كتب محمد الجالى

 

 

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الدكتور سيرجى كريينكو المدير العام لشركة "روس أتوم" الروسية، التى ستتولى بناء محطة الضبعة للطاقة النووية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعمرو الجارحى وزير المالية، وعدد من مسئولى الشركة الروسية، بالإضافة إلى سفير روسيا فى القاهرة.

 

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية فى تصريحات صحفية، إن الرئيس أشاد بتنامى العلاقات المصرية الروسية خلال الفترة الماضية، وما يشهده التعاون الثنائى من تطور فى مختلف المجالات، معربا عن أهمية الانتهاء من عقود إنشاء المحطة حتى يتسنى البدء فى تنفيذ المشروع.

 

و شهد اللقاء مناقشة الجوانب الفنية والمالية النهائية للعقود التى سيتم توقيعها مع شركة "روس أتوم" لإنشاء محطة الطاقة النووية فى الضبعة، وذلك فى إطار حرص على التوصل لأفضل الشروط لإنشاء محطة للطاقة النووية للأغراض السلمية.

 

 


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