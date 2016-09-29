تحليل في الجول – كيف يخسر أنشيلوتي في كل مرة من سيميوني؟ هجمة مرتدة

أصبح دييجو سيميوني وأتليتكو مدريد معادلة صعبة للغاية بالنسبة لكارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ حاليا، أو حتى حينما كان مدربا لريال مدريد.

خلال 14 مباراة لعبها أنشيلوتي ضد سيميوني لم يفز سوى في 4 مباريات فقط، فما سر تلك المعادلة؟

أنشيلوتي يشرح

قال كارلو أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي: "كانت مباراة صعبة كما توقعت، أعتقد أن أتليتكو لعب بالطريقة التي توقعناها، كان بوسعنا تقديم مباراة أفضل".

كيف لعب أتليتكو؟ بطريقته المعتادة خصوصا ضد الأندية التي تفضل الاستحواذ على الكرة، 4-4-2، اعتمد أتليتكو على خطين دفاعيين أو ما يعرف بـ"ركن الحافلة". خطان طوليان أمام بايرن واثنان في الخط الأمامي مما يعني أن طرفي بايرن قد انتهت حتى قبل أن تبدأ المباراة.

وبالتالي تلك الطريقة تمنح أتليتكو فرصة أكبر لاختراق دفاعات بايرن ميونيخ والأهم خلق مساحات لتسبب ارتباكا دفاعيا أو لخلق هجمة مرتدة من أجل فرصة تهديفية وقد كان، دفاع بايرن ارتبك ويانيك فيريرا كاراسكو سجل من وسط الخط الخلفي.

الأمر تكرر سابقا ويتكرر في كل مرة

قال دييجو سيميوني قبل المباراة : "ستكون مباراة مشابهة لمباراتنا الأخيرة، سواء على الصعيد الجماعي أو الفردي، لديهم لاعبين مهمين للغاية".

تلك المباراة كانت ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2015-2016 وانتهت بنتيجة 1-0 ضد بايرن لكن المدرب كان جوسيب جوارديولا.

في تلك المباراة كان استحواذ بايرن 71%، في حين أن أتليتكو حقق نسبة استحواذ 29%، أتليتكو سدد على المرمى 7 تسديدات وبايرن 14 تسديدة.

خلال مباراة الأربعاء بثاني جولات دور المجموعات من دوري الأبطال كانت نسبة استحواذ بايرن ميونيخ 64% ونسبة استحواذ أتليتكو 36%، لكن تساوى الفريقان في عدد التسديدات على المرمى بـ11 تسديدة.

الفارق بين المباراتين أن أتليتكو مدريد قرر الاندفاع هجوميا والتخلي عن مناطقه في بعض الأوقات من المباراة خصوصا منذ الدقيقة 80، لكن عوضا عن ذلك، يهزم أنشيلوتي مرة أخرى من سيميوني.

كيف حلل أنشيلوتي خسارته؟

قال: "حاولنا استعادة الكرة باللعب ببطء بعض الشيء، لم تتاح لنا الفرص للتعادل، الكالديرون ملعب صعب للغاية، وأتليتكو فريق معقد".

وأضاف "لقد رأيت نفس أتليتكو السنوات الماضية رغم تغير بعض اللاعبين، وأعتقد أنه اكتسب العمق مع وجود لاعبين يتميزون بالسرعة في الجبهة الهجومية لكن الأسلوب هو نفسه".

ماذا عن سيميوني؟

قال: "لقد أعجبني أتليتكو في كل شيء، لقد نفذ اللاعبون كل ما تم الاتفاق عليه تماما، لقد نفذوا المطلوب في الهجوم وأيضا عرفوا كيف يستغلون المساحات من خلال الهجمات المرتدة".

سيميوني كان قد تحدث قبل المباراة عن أهمية تلك المساحات واستخدام فيرناندو توريس، فقد كان المهاجم الإسباني أفضل إلهاء خلال المباراة لمنح حرية أكبر لجريزمان من أجل انطلاقاته.

وصرح سيميوني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة "توريس لاعب مهم جدا لنا حينما تكون هناك مساحات في الهجوم، ولذلك سوف تكون لديه مهمة ليؤديها ضد بايرن".

نتائج سابقة

خلال فترته كمدرب لريال مدريد واجه أنشيلوتي نظيره سيميوني كثيرا بالتحديد في 13 مباراة، خسر في 5 مواجهات وتعادل في 4 مباريات، وفاز في 4 مباريات.

أما كمدرب لبايرن ميونيخ فقد واجهه مرة وحيدة وخسر أي أن المجموع أضاف إليه خسارة جديدة ليصبح 6 خسائر و4 تعادلات وفوز 4 مرات.