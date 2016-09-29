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كوريا الجنوبية تعلن غدا الموقع الجديد لمنظومة (ثاد) الأمريكية

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كوريا الجنوبية تعلن غدا الموقع الجديد لمنظومة (ثاد) الأمريكية كوريا الجنوبية تعلن غدا الموقع الجديد لمنظومة (ثاد) الأمريكية

منظومة ثاد

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الخميس أنها ستكشف غدا عن الموقع الجديد لنظام ثاد الأمريكي المضاد للصواريخ المقرر نصبه في الجزء الجنوب الشرقي من البلاد لمواجهة التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية.

وقالت الوزارة – في بيان بثته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية – نخطط للإفراج عن نتائج تقييم ثلاثة مواقع مرشحة محتملة لاستضافة نظام ثاد (في مقاطعة سونج جو) غدا.

وكان الحليفان الكوري والأمريكي قد اختارا – في وقت سابق – قاعدة (سونغ سان) المدفعية، ولكن عرضت ثلاثة مواقع بديلة بعد أن واجه القرار الأول معارضة من السكان المحليين.
> ووفقا لمصادر من وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، فإنه سيتم اختيار لوتيه سكاي هيل كونتري كلوب في سونغجو، 18 كيلومترا إلى الشمال من مركز مقاطعة سونغجو، وهو ملعب جولف يقع على علو 680 متر من مستوى سطح البحر، 300 متر أعلى من قاعدة المدفعية.

واضافت المصادر أن الموقع الجديد أكثر عزلة عن المناطق السكنية، ما يمكنه تخفيف حدة المخاوف من رادار ثاد وعلاقته بالتسبب في مشكلات صحية للسكان المحليين، إلا أن خيار ملعب الجولف من المرجح أن يواجه معارضة من بلدة مجاورة تدعى غيمتشون، فقد هدد سكانها بالفعل باحتجاجات واسعة النطاق إذا تم اختيار ملعب الجولف.

وبحسب المصادر، سيواجه مسؤولو وزارة الدفاع عقبة أخرى، وهي شراء ملعب الجولف المملوك لمجموعة لوتيه، والذي سيكلف على الأرجح نحو 100 مليار وون (6ر90 مليون دولار)، وهي ميزانية تحتاج بالطبع لنيل موافقة البرلمان.

أ ش أ

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