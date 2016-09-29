«فولكس فاجن» تطلق سيارة “كروس” الصغيرة المكشوفة

قالت شبكة “روسيا اليوم” الإخبارية إن شركة “فولكس فاجن” الألمانية لصناعة السيارات تخطط لإطلاق سيارة كروس رخيصة بديلة لـ”Evoque Convertible”.

وحصلت صحيفة “موتور” الأسبانية على صور فوتوغرافية لتصاميم السيارة الجديدة، التى تبدو كنسخة مطابقة لسيارة “T-Cross Breeze” الاختبارية، التى تم الكشف عنها مؤخرًا في معرض جنيف 2016 للسيارات.

ومن المتوقع أن تنصب السيارة الجديدة على منصة “MQB” القصيرة، وأن وتحصل على طيف واسع من محركات بنزين وديزل تتراوح قوتها بين 90 حصانًا و150 حصانًا، ويُتوقع أيضًا أن يبلغ طول كروس “Polo SUV” أربعة أمتار، أما المسافة بين العجلات الأمامية والخلفية فستبلغ 2.56 متر، والسيارة أيضا مزودة بسقف لين.

ومن المحتمل أن يتم الكشف عن السيارة كروس رباعية الدفع من طراز “بولو” عام 2018؛ أما إنتاج السيارة على دفعات فسيتم فى إسبانيا.