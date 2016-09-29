18 مليون جنيه لتكريم أبطال دورة الألعاب البارالمبية و الأوليمبية بالبرازيل

وافق المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب و الرياضة، اليوم الخميس، على صرف مكافآت تكريم الأبطال الحاصلين على الميداليات و المراكز في دورة الألعاب البارالمبية و الأوليمبية التى أقيمت فى ريو دى جانيرو 2016 بواقع 13 مليون جنيه لأبطال البارالمبية و 5 ملايين جنيه لأبطال الألعاب الأوليمبية.

ولأول مرة يتم مساواة اللاعبين الحاصلين على الميداليات والمراكز فى الألعاب البارالمبية باللاعبين الأوليمبية. طبقًا لما أعلنته وزارة الشباب و الرياضة قبل سفر البعثة البارالمبية الى ريو دى جانيرو.

و من المعروف أن قيمة مكافآت الميدالية الأوليمبية الذهبية هى مليون جنيه والفضية 750 ألف جنيه و البرونزية 500 ألف جنيه.

كما سيتم مكافأة الأجهزة الفنية والإدارية طبقًا لما حققه الأبطال البارالمبية والأوليمبية .