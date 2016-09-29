الجيش السورى يستعيد مخيم حندرات شمالى شرق حلب

ذكرت مصادر ميدانية، أن قوات الجيش السورى استعادت بشكل كامل، السيطرة على مخيم حندرات الاستراتيجي شمال شرق حلب، صباح اليوم، بعد معارك عنيفة مع مسلحى جبهة النصرة وما يعرف بجيش الفتح.

وقالت المصادر، إن الطيران السوري والروسي حقق أهدافًا دقيقة جدًا من خلال ضرباته المركزة شرق المخيم وجنوبه، مع استهداف الآليات الثقيلة التي كان ينشرها الإرهابيون على أطراف المخيم، وبذلك يكون المخيم بشكل كامل أصبح تحت سيطرة القوات السورية، والتي مازالت تتقدم بشكل سريع إلى عمق الريف الشمالي الحلبي، والواصل إلى الحدود السورية التركية، وذلك بحسب ما نشرته سبوتنيك.