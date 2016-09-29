أزمة بين الجمارك والشرطة بمطار القاهرة بسبب التفتيش في الصالات

بدأت أزمة جديدة داخل صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، بين رجال الجمارك والشرطة، اليوم الخميس، حيث رفض عدد من رجال الجمارك الدخول إلى صالات المطار وممارسة عملهم، إحتجاجًا على إصرار رجال الأمن على تفتيشهم لدى دخولهم إلى الدائرة الجمركية.

صرحت مصادر بشركة ميناء القاهرة الجوي أن صالات الركاب شهدت انخفاض في أعداد مأموري الجمرك بسبب وقوفهم خارج الصالات اعتراضًا على تفتيش الشرطة لهم اثناء الدخول، وأضافت المصادر أنه حق أصيل لرجال الشرطة في تفتيش كل العاملين داخل دائرة المطار اثناء دخولهم إلى الصالات، خاصة مع تواجد تفتيش يومي من الجهات الدولية.

وقالت المصادر إن رجال الجمارك معترضون على تفتيش أمناء الشرطة على مدخل صالات السفر والوصول ، وذلك لحصول رجال الجمارك علي الضبطية القضائية ، كما أنهم يقومون بعمليات التفتيش علي الركاب لحظة وصولهم المطار، وأصر عدد من رجال الجمارك على عدم الدخول إلى صالات الوصول مكتفين بالوقوف في صالة المستقبلين وحولهم جميع الأجهزة الأمنية العاملة بالمطار.

وأردفت المصادر أن القيادات الأمنية رفضت الموافقة على قيام مأمور جمرك بتفتيش رجال الجمارك أمام رجال الشرطة كحل وسط للأزمة ومازالت الأزمة متصاعدة بين الجانبين ، ورفضت قيادات الجمارك التعليق علي الأزمة مؤكدةً أنه تم إبلاغ وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك.

في الوقت نفسه أكدت مصادر أمنية أن يتم تطبيق القانون على الجميع بما فيهم مدير أمن المطار ولا توجد أية استثناءات .