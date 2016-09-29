وزير التجارة الخارجية الفرنسي يصل القاهرة لبحث السبل التعاون بين البلدين

بدأ ماتياس فيكل، وزير التجارة الخارجية ودعم السياحة والفرنسيين في الخارج، اليوم الخميس، زيارته للقاهرة.

وبحسب بيان للسفارة الفرنسية بالقاهرة ستكون هذه الزيارة فرصة لإعادة تأكيد على أهمية الشراكة الاقتصادية والتجارية التي تحافظ عليها فرنسا مع مصر.

ومن المقرر أن يلتقي المسئول الفرنسي خلال الزيارة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، ووزير الإسكان والبنية التحتية والتجمعات العمرانية، مصطفى مدبولي.

كما يلتقي “فيكل” أيضًا مع ممثلي الجالية الفرنسية.

يذكر أن فرنسا تعد ثامن شريك اقتصادي لمصر بـصادرات حجمها 2.1 مليار يورو، وهي سادس مستثمر في مصر من خلال 160 شركة فرنسية متواجدة في السوق المصرية، كما تعد مصر ثامن شريك اقتصادي تحقق معه فرنسا فائضًا تجاريًا على مستوى العالم.