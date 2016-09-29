روسيا: المعارضة السورية ليست إلا "حشدا إرهابيا" خاضعا لإمرة واشنطن

قال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف أن التصريحات الصادرة عن الخارجية الأمريكية حول تعاظم خسائر روسيا إذا ما استمرت فى عمليتها فى سوريا، اعتراف صريح بإدارة واشنطن نشاط الإرهاب الدولى.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، عن كوناشينكوف قوله "فى ما يتعلق بما أشار إليه المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربى حول عودة عسكريينا جثثا فى الأكياس واستهداف طائراتنا فى سوريا أقول: نحن على علم كامل بعدد من تسميهم واشنطن بالخبراء فى سوريا عموما، وفى محافظة حلب حصرا، ولا يخفى علينا أنهم يضعون خطط العمليات العسكرية هناك ويشرفون على تنفيذها".

واعتبر كوناشينكوف أن جميع ما يسمى بالمعارضة السورية التى تخوض حربا أهلية فى سوريا، ليست إلا حشدا إرهابيا دوليا خاضعا لإمرة واشنطن، مضيفا "نحن على علم باستمرارهم فى العمل الدؤوب والفاشل هناك على "تفريخ" إرهابيى جبهة النصرة مما يسمى بـ"المعارضة".

وتابع "إذا ما تعلق الأمر بتهديد روسيا وحياة جنودنا فى سوريا، فإن المسلحين لن يعثروا حينها على الأكياس لوضع أشلائهم فيها، ولن يتسنى لهم الهروب من هناك".

وجدد كوناشينكوف التأكيد مرة أخرى على استعداد بلاده التام لمواصلة الحوار مع الجانب الأمريكى وصياغة الخطوات المشتركة لمكافحة الإرهاب فى سوريا، مؤكدا "يتطلب ذلك استثناء أى تلميح بتهديد عسكريينا ومواطنينا".

وعلى صعيد آخر، أكد وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو اليوم أن بلاده على أتم الاستعداد للتنسيق مع روسيا بشأن وقف لإطلاق النار فى سوريا، وتوصيل مساعدات إنسانية.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن تشاووش أوغلو قوله "بحثنا قضايا وقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية مع نظيرنا الإيرانى محمد جواد ظريف أمس، بعد تطبيع العلاقات بيننا نبحث نفس القضايا مع حليفتنا روسيا" .

وتابع وزير الخارجية التركى قائلا "يجب أن نبذل المزيد من الجهد من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وحل سياسى. إذا كانت روسيا مستعدة للتعاون معنا فى مجالى وقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية فإننا على أتم الاستعداد" .