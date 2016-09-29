أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة

وزير الرياضة يعتمد 18 مليون جنيه صرف مكافأت تكريم لأبطال الأولمبياد والبارالمبية

  • رياضة
  • 14
Google+ Print
وزير الرياضة يعتمد 18 مليون جنيه صرف مكافأت تكريم لأبطال الأولمبياد والبارالمبية وزير الرياضة يعتمد 18 مليون جنيه صرف مكافأت تكريم لأبطال الأولمبياد والبارالمبية

نورهان فايد

وافق المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب و الرياضة على صرف مكافأت تكريم الابطال الحاصلين على الميداليات و المراكز في دورة الالعاب البارالمبية و الاوليمبية التى اقيمت فى ريو دى جانيرو 2016 بواقع 13 مليون جنية لابطال البارالمبية و 5 مليون جنية لابطال الالعاب الاوليمبية.

وتم مساواة اللاعبين الحاصلين على الميداليات والمراكز فى الالعاب البارالمبية باللاعبين الاوليمبية. طبقاً لما اعلنتة وزارة الشباب و الرياضة قبل سفر البعثة البارالمبية الى ريو دى جانيرو .

وتبلغ قيمة مكافات الميدالية الاوليمبية الذهبية، مليون جنيه والفضية 750 الف جنية و البرونزية 500 الف جنيه.

كما سيتم مكافاة الاجهزة الفنية و الادارية طبقاً لما حققه أبطال البارالمبية والاوليمبية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف

أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف

فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي

فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي

ماسكيرانو: يجب احترام يوفنتوس فهو قوي على أرضه

ماسكيرانو: يجب احترام يوفنتوس فهو قوي على أرضه

إيناسيو للاعبي الزمالك: كنتم بلا روح أمام إنبي

إيناسيو للاعبي الزمالك: كنتم بلا روح أمام إنبي