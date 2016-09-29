وزير الرياضة يعتمد 18 مليون جنيه صرف مكافأت تكريم لأبطال الأولمبياد والبارالمبية

نورهان فايد

وافق المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب و الرياضة على صرف مكافأت تكريم الابطال الحاصلين على الميداليات و المراكز في دورة الالعاب البارالمبية و الاوليمبية التى اقيمت فى ريو دى جانيرو 2016 بواقع 13 مليون جنية لابطال البارالمبية و 5 مليون جنية لابطال الالعاب الاوليمبية.

وتم مساواة اللاعبين الحاصلين على الميداليات والمراكز فى الالعاب البارالمبية باللاعبين الاوليمبية. طبقاً لما اعلنتة وزارة الشباب و الرياضة قبل سفر البعثة البارالمبية الى ريو دى جانيرو .

وتبلغ قيمة مكافات الميدالية الاوليمبية الذهبية، مليون جنيه والفضية 750 الف جنية و البرونزية 500 الف جنيه.

كما سيتم مكافاة الاجهزة الفنية و الادارية طبقاً لما حققه أبطال البارالمبية والاوليمبية.

شبكةعيونالإخبارية

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