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ضبط مسجل خطر بحوزته 5 كيلو بانجو وبندقية خرطوش بالدقهلية

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ضبط مسجل خطر بحوزته 5 كيلو بانجو وبندقية خرطوش بالدقهلية ضبط مسجل خطر بحوزته 5 كيلو بانجو وبندقية خرطوش بالدقهلية

>الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط مباحث الجمالية من إلقاء القبض على مسجل بحوزته بانجو وسلاح نارى بندقية خرطوش.

تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية بتمكن ضباط مباحث الجمالية من ضبط "القطب م ال م"، وشهرته إيهاب عشرية  19 سنة عاطل ومقيم بندر الجمالية، له كارت معلومات تحت رقم 1041/13/ج والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1514 /2016 جنايات مركز الجمالية  "سلاح نارى"، وبحوزته  لفافتين كبيرتى الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 5 كجم، سلاح نارى  بندقية خرطوش تحمل رقم 13147/10E ، 3 طلقات وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6730/92 /2016 جنايات  مركز الجمالية وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .


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