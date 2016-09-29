تأجيل محاكمة زكريا عزمى بقضية الكسب غير المشروع لجلسة 26 نوفمبر المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل نظر محاكمة زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، بقضية الكسب غير المشروع، لجلسة 26 نوفمبر المقبل، لسماع مرافعة الدفاع.

وأكد جميل سعيد محامى زكريا عزمى، أنه تم مناقشة خبراء وزارة العدل فى التقارير الذى تم إعداده بشأن مبلغ الكسب.

كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة "عزمى" بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه، وإلزامه برد المبلغ، حيث قضت محكمة النقض بإعادة محاكمته أمام محكمة غير التى أصدرت حكمها.