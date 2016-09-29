"FDA".. تصدق على أول بنكرياس اصطناعى لمرضى السكر من النوع الأول

صدقت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية أمس الأربعاء على أول نظام إلى لإفراز الأنسولين وهو ما يسمى بـ"البنكرياس الصناعى" للأشخاص الذين يعانون مرض السكر من النوع 1.

وقال الدكتور "جيفرى شو رن"، مدير مركز إدارة الأغذية والعقاقير للأجهزة، "هذه التكنولوجيا هى الأولى من نوعها التى يمكن أن تعزز حياة مرضى السكر من النوع 1، ليعيشوا حياتهم دون الحاجة إلى مراقبة السكر والأنسولين على الدوام".

وكشفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA"، عن الجهاز الجديد يدعى "Medtronic's MiniMed 670G" وهو ما يطلق عليه "نظام هجين الحلقة المغلقة" وهذا يعنى أنه يراقب نسبة السكر فى الدم ومن ثم يقدم المعلومات الأساسية الضرورية ويفرز جرعات الأنسولين المطلوبة، وسيقوم الجهاز بالتوقف عندما تنخفض مستويات السكر فى الدم.

ومع ذلك، أوضح الخبراء أن هذا الجهاز ليس بعد البنكرياس الاصطناعى المتكامل، حيث إن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر نوع 1 لا تزال بحاجة إلى معرفة كم عدد الكربوهيدرات التى توجد فى طعامهم، مع إدخال هذه المعلومات فى النظام.

وصرحت الـ "FDA" بأن الجهاز الجديد سيكون متاحا بحلول ربيع عام 2017، وتمت الموافقة على الجهاز الجديد للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 14 وكبار السن فقط، وتقوم الشركة حاليا بإجراء التجارب السريرية مع الجهاز فى المرضى الأصغر سنا.

جدير بالذكر أن داء السكر من النوع 1 هو أحد أمراض المناعة الذاتية الناجمة عن الهجوم الخاطئ على الخلايا المنتجة للأنسولين السليمة فى الجسم وتدمرها.