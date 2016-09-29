بالصور.. طرح عقار جديد من الإنسولينات لمرضى السكر بالسوق المصري

عقد اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا للكشف عن علاج جديد لمرضى السكر من النوع الأول والثاني بالسوق المصري، ويعرف العقار بـ”تريسيبا” الجيل الجديد من الأنسولينات والذ انتجته شركة شركة نوفونورديسك للأدوية، بحضور الدكتور صلاح الغزالي حرب رئيس اللجنة القومية للسكر وأستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة القاهرة، والدكتور محمد الضبابي الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية، والدكتور سمير حلمي رئيس أقسام الباطنة بجامعة الاسكندرية، والدكتورة منى سالم استشاري سكر الأطفال.

وقالت الدكتورة منى سالم، استاذ طب الاطفال بكلية طب عين شمس: ان نوبات هبوط السكر تمثل تحدياً يومياً للأشخاص الذين يعانون من مرض السكر، فقد يتعرض مرضى السكر من النوع الأول في المتوسط لنوبة هبوط واحدة كل ثمانية أيام، في حين يتعرض مرضى السكر من النوع الثاني لنوبة هبوط واحدة كل ثلاثة أسابيع4، مما يشكل مصدر قلق وإزعاج للمرضى. و

وتابعت :”يمكن ان يؤدي ذلك إلى ظهور أعراض خفيفة ومتوسطة تشمل تسارع في نبضات القلب، والرعشة، والشعور بالجوع، والتعرُّق، وصعوبة في التركيز، في حين تشمل الأعراض الشديدة حدوث نوبات وغيبوبة”.

وأضافت أستاذ طب الاطفال بكلية طب عين شمس ان نوبات هبوط السكر الليلي تشكل مصدر قلق حقيقي بالنسبة لمرضى السكر نظراً لأنها نوبات مفاجئة ولا يمكنهم التنبؤ بها أو تمييز أعراضها أثناء حدوثها، كما أن المرضى خصوصًا من النوع الأول قد يفقدون العلامات التحذيرية للهبوط مع طول مدة المرض أو تكرار التعرض لنوبات الهبوط مما قد يؤدي إلى الوفاة في حال حدثت أثناء النوم ”

وكشفت “سالم” ان نتائج الدراسات التي تمّ إجراؤها على مدار عامين فعالية عقار “تريسيبا” (ديجلوديك ) في ضبط مستويات الهيموجلوبين السكري “HbA1c” عن طريق تقليل مستوى السكر في الدم، مع تقليل مخاطر الإصابة بنوبات هبوط السكر الليلية . ومن الفوائد المميزة لانسولين العقار الجديد ثبات معدل امتصاصه من يوم لآخر مما يساعد في الحفاظ على مستوى ثابت للسكر بالدم متفوقا على أنواع الإنسولين الأخرى طويلة المفعول التي تتغير معها مستويات السكر في الدم حتى لو حافظ المريض على نظام الحياة اليومية وجرعة الإنسولين.

يقول الدكتور صلاح الغزالي حرب، رئيس اللجنة القومية للسكر، واستاذ امراض الباطنة والسكر بجامعة القاهرة: “يعاني من مرض السكر في مصر حوالي 7.8 مليون شخص، وهو ما يُشكل 14.8% من اجمالي عدد البالغين في البلاد. وتشغل مصر المرتبة الثامنة عالمياً من حيث معدلات انتشار السكر، مع توقعات بظهور 7.3 مليون حالة جديدة بحلول عام 2040، وهو ما سيزيد عدد المصابين بالسكر في مصر لأكثر من 15.1 مليون شخص في 2040. وفي عام 2015، بلغ عدد حالات الوفاة الناتجة عن السكر ومضاعفاته بين البالغين في مصر لأكثر من 78,000 حالة وفاة بمعدل 214 حالة وفاة يومية. ويمثّل انسولين ترسيبا، بمميزاته العلاجية الفريدة من نوعها، بارقة أمل جديدة بالنسبة لمرضى السكر في مصر، حيث يتيح لهم التحكم في المرض والسيطرة الفعّالة على نوباته مهما تنوعت وتباينت ظروفهم وأنماط حياتهم .”

فيما علق الدكتور سمير حلمى اسعد استاذ السكر والميتابوليزم بجامعة الاسكندرية: ان العقار الجديد يُصنّف ضمن أنواع الإنسولين طويلة المفعول، ويُوصف لمرضى السكر من النوعين الأول والثاني مرة واحدة يوميًا، حيث يسهم في موازنة مستويات السكر (الجلوكوز) في الدم، ويُعد تريسيبا من الانسولينات الاكثر أمانا فيما يتعلق بنوبات هبوط السكر مقارنة بأنواع الانسولينات طويلة المفعول المتوفرة حاليا، خاصة في النوبات الليلية أثناء النومرغم تحقيقه لمستوى أفضل للسكر الصائم مقارنة بأنواع الأنسولين طويلة المفعول المتوفرة حاليا.”

وأضاف “حلمي” حول الخصائص المميزة للعقار تريسيبا (ديجلوديك )، “يمثل تريسيبا الجيل الجديد من الانسولينات، حيث يمتد مفعوله لأكثر من ٤٢ ساعة، فلا يضطر المريض لحقن ديجلوديك أكثر من مرة واحدة يوميا، على عكس الانسولينات طويلة المفعول الأخرى التي قد يحتاج بعض المرضى ان يحقنوها أكثر من مرة. ونظرا لمفعوله الممتد، لا يوجد أي تأثير لتأخير أو تقديم موعد الجرعة إذا اضطر المريض لذلك نتيجة ظروف حياته اليومية، وبالتالي لن يؤثر ذلك على مستوى ضبط السكر الصائم وفي فترة ما قبل الوجبات، بدون زيادة نوبات هبوط السكر.”

ومن جهته، قال الدكتور محمد الضبابي- الرئيس التنفيذي لشركة نوڤو نورديسك مصر: تحرص شركة نوڤو نورديسك دائماً على توفير أفضل مستوى من الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى السكر في مصر ونحن نعمل على بذل جهود إضافية من أجل اكتشاف وتطوير عقاقير جديدة لتخفيف الأعباء الفردية والاجتماعية والاقتصادية المصاحبة لمرض السكر وكذلك إحداث تغيير في حياة المرضى.

المراسل عمر جمال