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بالصور..نجاح جراحة دقيقة تجرى لأول مرة فى مستشفى قنا الجامعى

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

مراسل«ONA»:

أكد الدكتور أسامة حسين عبد اللاه، مدير عام مستشفيات قنا الجامعية، أن فريقًا طبيًا بقسم جراحة المسالك البولية بالمستشفى نجح فى إجراء عملية جراحية دقيقة.

وقال حسين في تصريح صحفي، إن إدارة المستشفى الجامعى نجحت فى إدخال العديد من العمليات الجراحية النادرة فى الفترة الأخيرة استمراراً لتطوير خدماتها الطبية التى تقدمها لأهالى إقليم جنوب الصعيد.

وأضاف، الدكتور جمال عبد الحميد الصغير، رئيس قسم جراحة المسالك البولية بطب قنا والمستشفى الجامعى، أنه تم إجراء عملية جراحية ميكروسكوبية دقيقة لاستخراج أنسجة من الخصية بها حيوانات منوية بالميكروسكوب لاستخدامها فى عملية الحقن المجهرى لمريض يعانى من عدم القدرة على الإنجاب مع عدم وجود حيوانات منوية فى تحليل السائل المنوى الخاص به.

وأكد أن هذه الجراحة الدقيقة تعد من الجراحات التى تحتاج إلى مهارة خاصة وتدريب وغير منتشرة فى حتى الآن وعلى وجه الخصوص بمنطقة الصعيد، حيث أجراها فريق طبى مميز على مستوى عالى، تدرب على إجراء مثل تلك العمليات الدقيقة.

كما أشار إلى أن هذه الجراحة تأتى فى إطار التعاون بين فريق أمراض الذكورة بقسم المسالك البولية ووحدة الحقن المجهرى بالمستشفى الجامعى، والتى شهدت نجاح العديد من عمليات الحقن المجهرى فى الفترة الأخيرة بالرغم من أن العمل بتلك الوحدة بدأ منذ أشهر قليلة.

980578-22

 

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