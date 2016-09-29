بالصور.. مؤتمر صحفي لمواجهة قانون ضريبة القيمة المضافة بنقابة المحامين

بدء، منذ قليل، المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة قانون ضريبة القيمة المُضافة، بمقر نقابة محامين الجيزة خلف مجمع محاكم جنوب الجيزة، بحضور منتصر الزيات، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين.

وقال “الزيات”، خلال كلمته بالجلسة النقاشية المنعقدة بنقابة محامين جنوب القاهرة، إن الهدف من هذا الاجتماع هو التوصل لآلية لمواجهة هذه الازمة، مشيرًا الى أن مهنة المحاماة اصبحت في خطر حقيقي، خاصة وان هذا القانون يعد جزء من ضريبة المبيعات التي ترغب الحكومة في تطبيقها على المحامين.

وطالب منتصر الزيات، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، المحامين عدم التسجيل في قانون ضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن رفض المحامين لهذا القانون يأتي للتأثير على المشرع من أجل تعديله.

كما طالب أيضًا “الزيات”، المحامين عدم اتخاذ مواقف أحادية منفردة في أي مرحلة من مراحل مواجهة هذا القانون حتى ينكشف غبارها عما يرجوه جميع المحامين من تخفيف الأعباء عنهم.

المراسل عمر جمال