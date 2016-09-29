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47 جريحًا معظمهم تلامذة في تصادم ثلاث حافلات في أبوظبي

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47 جريحًا معظمهم تلامذة في تصادم ثلاث حافلات في أبوظبي 47 جريحًا معظمهم تلامذة في تصادم ثلاث حافلات في أبوظبي

حادث تصادم – أرشيفية

أصيب 47 شخصًا بجروح معظم من التلامذة في حادث تصادم بين 3 حافلات بينها حافلتان مدرسيتان في أبوظبي صباح الخميس، بحسب ما اعلنت شرطة العاصمة الإماراتية.

وبحسب فرانس برس أعلنت القيادة العامة للشرطة في تغريدات عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، عن “وقوع حادث مروري بين 3 حافلات عند جسر مصفح باتجاه خارج مدينة ابوظبي”، مشيرة إلى أنه “بلغت إصابات حادث تصادم حافلات الطلاب بأبوظبي 47 حالة متفاوتة، منها حالتين بليغتين”.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن معظم المصابين هم من التلامذة.

ونقلت عن مدير العمليات المركزية في شرطة أبوظبي العميد علي خلفان الظاهري، قوله ان الحادث وقع بين حافلتين مدرسيتين وحافلة نقل عام، وانه نتج عن “عدم ترك مسافة امان كافية” بين الحافلات.

واوضح الظاهري انه تم علاج 14 مصابا بشكل طفيف في موقع الحادث.

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