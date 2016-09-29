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صحة الحرس بجدة تحتفي بذكرى اليوم الوطني مع المرضى

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نظمت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ممثلة بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة احتفالا باليوم الوطني 86 للمملكة بحضور المدير التنفيذي للتشغيل العميد مهندس خالد باكلكا، والمدير التنفيذي للخدمات الطبية د. منصور الجندي ومسؤولي الإدارات بالشؤون الصحية وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

وقد قام الحضور بزيارة للأجنحة وتوزيع الهدايا على المرضى، وزيارة الأجنحة الخاصة بأطفال الأورام بمركز الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الفيصل للأورام وتوزيع الهدايا على أطفال الأورام. قال العميد مهندس باكلكا إن ما تحققه المملكة من إنجازات وتطور في جميع المجالات الطبية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والثقافية والتي تشهد على تقدم هذا البلد وسعيه للارتقاء بين دول العالم سوف يثبته التاريخ على مداد من نور ليكون شاهدا على ذلك.وتابع: حين نستعرض هذه السنين من عمر مملكتنا الغالية ننظر باعتزاز لتلك الجهود الجبارة والهمم العالية التي وقفت ولا زالت تقف خلف كل ما تحقق من الإنجازات في مختلف المجالات والميادين التنموية والحضارية عبر العهود الزاهية والزاخرة لأبناء الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-.

كما أوضح د. الجندي أن اليوم الوطني شرفة عالية ونافذة مفتوحة نستطيع من خلالها تذكر أمجاد الماضي والتبصر في واقعنا الحاضر والتطلع إلى مستقبلنا الزاهر إن شاء الله.

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