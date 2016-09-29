32 ألف طالب وطالبة بتعليم الليث يحتفلون بيوم التوحيد والبناء

ابتهج 32 ألف طالب وطالبة في إدارة التعليم في محافظة الليث ومكتبي التعليم في أضم وسوق العين، فرحاً واعتزازا بذكرى اليوم الوطني ٨٦ لتوحيد المملكة، تحت شعار (رؤية وطن).

وشهدت المدارس بمختلف مراحلها الدراسية، برامج تربوية ووطنية متنوعة، عبر من خلالها المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات عن سعادتهم بهذه المناسبة الغالية والذكرى المجيدة، وعن حبهم لوطنهم الغالي واعتزازهم بقيادتهم الرشيدة من خلال العديد من البرامج والفعاليات الوطنية والثقافية والاجتماعية والإعلامية والرياضية، والتي انطلقت داخل المدارس وأندية الحي، وتستمر إلى يوم الخميس المقبل.

وتوشح الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات بالأعلام الخضراء، واكتست المدارس باللونين الأخضر والأبيض في صورة وطنية مبهرة تدل على صدق الانتماء و الولاء وقوة التلاحم و الوفاء بين الشعب و القيادة.

وتنوعت البرامج والفعاليات حيث اشتملت على مشروع مبادرتي الوطنية، والكلمات الوجدانية في الإذاعة المدرسية والحصص الدراسية، والبرامج التطوعية، والأنشطة المسرحية والرياضية، بالإضافة إلى العديد من الكلمات والقصائد والأناشيد الوطنية المعبرة والرسومات والمعارض الفنية والجداريات، ورسائل إلى الجنود المرابطين، وزيارات المسؤولين.

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