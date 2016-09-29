المجمعات الاستهلاكية تتهم النقل العام بالاستيلاء على مجمع باكوس.. والهيئة: تعاملنا بالقانون

قال المهندس محمد صدقى رئيس شركة المجمعات الاستهلاكية، إنه تفاجئ صباح اليوم بعد قيام هيئة النقل العام بإغلاق مقر المجمع بباكوس، بإعادة فتحه والاستيلاء منه على المواد الغذائية الموجودة داخله نهارا وأمام الجميع.

من جانبها أصدرت هيئة النقل العام بياناً ردت فيه على غلق فرع المجمع بالطوب الأحمر: "إن المجمعات الاستهلاكية خالفت شروط التراخيص والتعاقد والانتفاع الصادر لها من الهيئة بحق الانتقاع بالمكان، ولم تطلب التجديد وقامت بأعمال هدم وبناء وتجديدات دون الرجوع للهيئة للحصول على موافقتها، وتحرر محضر 34 أحوال قسم شرطة الرمل أول بالمخالفة لشروط التراخيص، وفقاً لحكم المادة 131 من اللائحة التنفيذية للقانون 89 لسنة 98 بشأن المناقصات والمزايدات.

وقال رئيس هيئة النقل العام إنه بناء على تعليمات المحافظ تم الاجتماع مع شركة المجمعات للتعاقد معها بعقد جديد ووفقاً لما تم بمجمع محطة الرمل تم الاتفاق المبدأى مع مدير المجمعات ثم إعداد العقد، وعقد اجتماع مع ممثلى الشركه للمراجعة والتوقيع، إلا أن الشركة رفضت وماطلت، كما أفاد مدير الشئون القانونية أن المجمعات فى غير حاجة للمحل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والدراسة الأمنية وتحدد يوم 27 أغسطس 2016 للإخلاء.

وأضافت الهيئة اعتراض أحد العاملين بشركة المجمعات أثناء تنفيذ القرار وتم عرض المستندات على نيابة الرمل أول، حيث تقرر تحديد موعد آخر للإخلاء

> وبالفعل تحدد يوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2016 للإخلاء، وتم إخطار الهيئة بذلك، وفى اليوم السابق للإخلاء قامت الشركة بسحب جميع معداتها والثلاجات وأجهزة التكييف، وتم التنفيذ بحضور قوة من شرطة قسم الرمل أول ومديرية أمن الإسكندرية.