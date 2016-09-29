الرئيس التركي يقر تمديد حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر أخرى

أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس توصية مجلس الأمن الوطني التركي بتمديد حالة الطوارئ المعلنة في البلاد لثلاثة أشهر أخرى.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن أردوغان قوله “إنه بحاجة إلى المزيد من الوقت لاستئصال خطر الجماعات الإرهابية في أعقاب الانقلاب الفاشل ضد حكومته في يوليو الماضي”.

وكان مجلس الأمن التركي, المؤلف من قادة سياسيين وعسكريين برئاسة أردوغان, قد أصدر – أمس – التوصية بتمديد حالة الطوارئ بهدف “اتخاذ إجراءات لحماية حقوق وحريات المواطنين”, ولكنه لم يحدد إلى أي مدى سيطول فرض حالة الطوارئ.

يذكر أن حالة الطوارئ تتيح مزيدا من الصلاحيات للحكومة مثل إصدار قوانين دون العودة إلى البرلمان وتقليص الحريات أو تعليقها عند الضرورة, ما يسهل القيام بحملة قمع واسعة ضد حركة فتح الله جولن.

أ ش أ