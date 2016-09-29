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انتحار شاب بإشعال النار فى سيارته لمروره بحالة اكتئاب‎ بأسوان

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انتحار شاب بإشعال النار فى سيارته لمروره بحالة اكتئاب‎ بأسوان انتحار شاب بإشعال النار فى سيارته لمروره بحالة اكتئاب‎ بأسوان

اللواء مجدي موسى ـ مدير امن اسوان

انتحر شاب داخل سيارته، عقب إشعال النيران فيها، أثناء تواجده بداخلها فى منطقة أسوان الجديدة، وعثر عليه متفحمًا داخل السيارة .

تلقى مدير أمن أسوان، اللواء مجدى موسى، إخطارًا من مدير الحماية المدنية العميد أشرف عتريس، يفيد بتلقيه بلاغاً بوجود سيارة أشتعلت بها النيران فى منطقة أسوان الجديدة، وعلى الفور أنتقلت قوات الإطفاء، وتم السيطرة على النيران.

وبفحص السيارة تبين وجود جثة متفحمة لشاب داخلها، وبتفتيشها تم العثور على بطاقة الشخصية، ويدعى م.ع.م 36 سنة أعمال حرة ومقيم في عمارات المقاولين العرب، بطريق السادات بمدينة أسوان.

أنتقل على الفور ضباط مباحث مركز أسوان، وتم إجراء التحريات اللازمة، وبسؤال أهل المتوفى أقروا أنه يعانى من إضرابات نفسية، وأصيب فى الفترة الأخيرة بحالة أكتئاب، وكان يتلقى علاجاً نفسياً.

نقلت الجثة إلى المشرحة العمومية، وتحرر المحضر رقم 1167 إدارى مركز أسوان، وجارى العرض على النيابة للتحقيق.

 

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