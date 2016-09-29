بالصور..”العاملون بالأطباء” يطالبون بإلغاء لائحة النقابة الجديدة

نظم العشرات من العاملين بنقابة الأطباء، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية داخل مقر دار الحكمة «نقابة الأطباء»، احتجاجًا على ما وصفوه بالائحة الجائرة، التي وضعها مجلس النقابة، ومن المفترض أن يعتمدها في الغد.

وطالب العاملين الرئيس السيسي بسرعة تدخل لحل مشاكلهم، الخاصة بحقوقهم المالية.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كتب عليها:”واحد اتنين حق العامل والموظف فين”،و “نطالب الرئيس التدخل لإيجاد حل لمشاكلنا”، و”نطالب رئيس الوزراء بإيجاد آلية لتنفيذ مطالبنا”.

فيما قال محمود السبكي، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالنقابة، إن الإدارة مُصره علي تمرير لائحة غير قانونية، تضمن بعض المواد التي تسلب حقوقهم ومنها الحق في الإجازة يومين جعلته اللائحة الجديدة يوم واحد فقطوأيضاً ومفرادات المرتب أقل من حقهم، مشيرًا إلى أن الأسوأ من ذلك هو أن اللائحة ستعتمد بشكل غير قانوني وبشكل سريع محاولة لتمويرها بهذا الشكل.