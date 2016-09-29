أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

البدري: مستوى الأهلي يتطور وهذا سيستمر.. والفوز على دجلة كان تعويضا

Google+ Print
البدري: مستوى الأهلي يتطور وهذا سيستمر.. والفوز على دجلة كان تعويضا البدري: مستوى الأهلي يتطور وهذا سيستمر.. والفوز على دجلة كان تعويضا

أشاد حسام البدري المدير الفني للأهلي بتطور مستوى لاعبيه بعد الفوز على وادي دجلة 2-1 في الجولة الثالثة من الدوري أمس الأربعاء.

واقتنص الأهلي 9 نقاط من أول 3 مباريات في الدوري تحت قيادة البدري.

وقال البدري في تصريحات للمركز الإعلامي للأهلي: "مستوى الفريق يتطور في بعض الأمور وهذا سيستمر لأن هناك أمور أخرى يسعى الجهاز الفني إلى تطويرها وتحسينها بشكل أفضل".

وعن مباراة دجلة، أكمل "الأهلي استحق الفوز على وادي دجلة لأن الفريق كان حريصا على الفوز وسعى لذلك من البداية".

وتابع "المواجهة كانت صعبة، خصوصا وأن دجلة منافس متميز وفي الموسم الماضي خسر الفريق أمامه وكانت فرصة للتعويض".

البدري أوضح "الفريق كان الأفضل خلال اللقاء والهدف الأول الذى أحرزه كريم نيدفيد كان ترجمة للسيطرة والخطورة التي خلقناها على مرمى دجلة".

وأشار البدري إلى أن وادي دجلة اعتمد على الدفاع ولعب على الهجمة المرتدة وغلق المساحات، لكن الأهلي خلق أكثر من فرصة للتهديف ونجح في خطف الثلاث نقاط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع