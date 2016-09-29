البدري: مستوى الأهلي يتطور وهذا سيستمر.. والفوز على دجلة كان تعويضا

أشاد حسام البدري المدير الفني للأهلي بتطور مستوى لاعبيه بعد الفوز على وادي دجلة 2-1 في الجولة الثالثة من الدوري أمس الأربعاء.

واقتنص الأهلي 9 نقاط من أول 3 مباريات في الدوري تحت قيادة البدري.

وقال البدري في تصريحات للمركز الإعلامي للأهلي: "مستوى الفريق يتطور في بعض الأمور وهذا سيستمر لأن هناك أمور أخرى يسعى الجهاز الفني إلى تطويرها وتحسينها بشكل أفضل".

وعن مباراة دجلة، أكمل "الأهلي استحق الفوز على وادي دجلة لأن الفريق كان حريصا على الفوز وسعى لذلك من البداية".

وتابع "المواجهة كانت صعبة، خصوصا وأن دجلة منافس متميز وفي الموسم الماضي خسر الفريق أمامه وكانت فرصة للتعويض".

البدري أوضح "الفريق كان الأفضل خلال اللقاء والهدف الأول الذى أحرزه كريم نيدفيد كان ترجمة للسيطرة والخطورة التي خلقناها على مرمى دجلة".

وأشار البدري إلى أن وادي دجلة اعتمد على الدفاع ولعب على الهجمة المرتدة وغلق المساحات، لكن الأهلي خلق أكثر من فرصة للتهديف ونجح في خطف الثلاث نقاط.