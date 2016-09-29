عبد الحفيظ: الأهلي حقق هدف هذه المرحلة

يعتقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن الفريق حقق هدفه خلال تلك المرحلة من الموسم، بالفوز في أول 3 مباريات من الدوري.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للمركز الإعلامي للأهلي: "لكل مرحلة أهدافها والفريق حقق أهدافه في الجولات الثلاث الأولى من المسابقة وحصل على العلامة الكاملة".

وأشار عبد الحفيظ إلى أن مشوار الدوري مازال طويلاً ومن المهم في البداية أن يحصد الفريق أكبر عدد من النقاط حتى يضغط على منافسيه، وأن الأهلي استحق الفوز ولهذا سوف يحصل اللاعبون على مكافأة الفوز طبقا للائحة.

كما كشف مدير الكرة في الأهلي عن أن الفريق تعرض لضغط قبل مباراة وادي دجلة أمس الأربعاء، لأنهم أضاعوا عليه 5 نقاط في الموسم الماضي.

وأوضح "دجلة من الفرق القوية والتي تجيد اللعب مع الكبار ويقوده جهاز فني محترم ويعرف جيداً إمكانات لاعبيه وكيفية الاستفادة منها".

وأتبع "هذا الفريق أضاع على الأهلي 5 نقاط في الموسم الماضي، ما شكل بعض الضغوط على اللاعبين قبل المباراة".