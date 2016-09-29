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خبر في الجول -عبد الله سيسيه يشترط الحصول على 180 ألف دولار من الزمالك للتسوية

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خبر في الجول -عبد الله سيسيه يشترط الحصول على 180 ألف دولار من الزمالك للتسوية خبر في الجول -عبد الله سيسيه يشترط الحصول على 180 ألف دولار من الزمالك للتسوية

اشترط عبد الله سيسيه مهاجم الزمالك الذي أعير خلال الموسم الماضي لنادي الشرطة الحصول على مبلغ 180 ألف دولار للموافقة على حل للتسوية مع فريقه والسفر لعمان من أجل الانضمام لنادي ظفار العماني.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب البوركيني يرغب في الوصول لحل لتسوية عقده مع الزمالك من أجل السفر لعمان مساء الخميس للتوقيع رسميا لنادي ظفار العماني.

وتوصل مسئولو الزمالك لحل ودي للأزمة بين اللاعب والقلعة البيضاء، ليتنازل عن مستحقاته في الموسم الحالي بالإضافة لجزء من مستحقات الموسم الماضي والتي تقترب من نصف مليون دولار.

واتفق اللاعب على التنازل عن مستحقاته في الموسم الجاري والشكوى التي كان قد تقدم بها ضد الفريق للحصول على مستحقاته بشرط الحصول على المبلغ المطلوب ومن المنتظر حلها في الساعات القادمة للسفر لعمان.

وقضى سيسيه الموسم الماضي معارا من الزمالك للشرطة ولعب في 22 مباراة بالدوري المصري سجل خلالها 3 أهداف.

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